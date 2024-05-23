Собянин: Москва — лидер России по развитию государственно-частного партнерства

Столица вышла вперед в конкурентной борьбе

Москва не первый год активно привлекает частных инвесторов к решению важных для развития города задач и лидирует среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. Об этом в четверг, 23 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Столица вышла вперед в абсолютно конкурентной борьбе. По итогам прошлого года в тройке лидеров также Нижегородская область и Санкт-Петербург. Рейтинг ежегодно составляет Минэкономразвития. Специалисты оценивают эффективность сотрудничества региона и частного бизнеса и динамику реализации совместных проектов.

Москва не первый год активно привлекает частных инвесторов к решению важных для развития города задач. Например, по концессионным соглашениям предприниматели строят дороги, высокотехнологичные промышленные предприятия, больницы и школы, реставрируют исторические здания, рассказал Сергей Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что в пяти округах стоилцы по программе комплексного развития территорий возведут технопарк, логистический центр и спорткомплексы. Инвесторы реализуют там шесть проектов редевелопмента, объем вложений составит почти 494 миллиарда рублей.

Также сообщалось, что в Зеленограде построят новый промышленно-производственный комплекс. Для его реализации инвестору выделили земельный участок в 1,1 гектара по льготной ставке аренды. В новом комплексе займутся производством одежды, косметики, мебели и хозяйственных товаров.

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