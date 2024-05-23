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МИД получил отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

14:14
  • четверг
  • 23 мая 2024

Такой ответ был дан Берлином на ноту посольства России в ФРГ

Германия отказался признавать блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны актом геноцида. Об этом рассказала в четверг, 23 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства напомнила, что ноту с соответствующим требованием передало германским властям посольство России в Берлине. Но ответ на нее был отрицательным.

Как отметила Захарова. "власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны", сообщает РИА Новости.

27 января исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Мужество и героизм жителей, защитников и освободителей города вспоминали во всех регионах России. Глава государства Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке и к могиле на Пискарёвском кладбище, в которой похоронен его брат, погибший в годы блокады.

В преддверии Дня Победы траурная акция состоялась на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга, где захоронены защитники города и сотни жителей, которые погибли от голода и бомбардировок в эти страшные годы. Отдать дань памяти погибшим в годы войны пришли ветераны и те, кто потерял своих родных во время блокады Ленинграда.

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