Главный кадровик Минобороны попросил перевести его под домашний арест

Суд ранее санкционировал его отправку в СИЗО

Начальник главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый в коррупции, обжаловал меру пресечения. Арестованный просит смягчить ее и перевести его из-под стражи под домашний арест.

На заседании суда по рассмотрению жалобы на арест Кузнецов в режиме видеоконференции рассказал о своих заболеваниях, которые приобрел в период ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Из-за них он "постоянно вынужден обращаться к врачам, я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее".

В ходе заседания адвокат Кузнецова рассказал, что все счета и банковские карты его клиента арестованы, при этом арестованный уверял, что 100 миллионов рублей, которые нашли у него во время обысков, заработал законно.

Несмотря на все это, суд отказался удовлетворить жалобу Кузнецова на меру пресечения, оставив его в следственном изоляторе, сообщает ТАСС.

Ранее Мосгорсуд оставил под арестом заместителя министра обороны Тимура Иванова, которому также вменяется коррупционное преступление. Решение о его помещении в следственный изолятор признали законным и смягчить меру пресечения отказались.

Комментируя это и другие задержания в Минобороны, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что борьба с коррупцией — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа, составная часть деятельности российских правоохранительных органов. При этом "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет".

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