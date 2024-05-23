ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На месте пожара в Подмосковье нашли тело восьмого погибшего

14:46
  • четверг
  • 23 мая 2024

В сгоревшем доме жили нелегальные мигранты

На пожаре в подмосковной Истре нашли тело восьмого погибшего. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области. Личности всех погибших предстоит еще установить. 

Выросло число жертв пожара в подмосковном СНТ
Пожар в аэропорту Кавминвод потушен

Напомним, сегодня в 4 часа утра загорелся дом в СНТ "Снегирь" в Истринском городском округе. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Однако когда пожарные попали внутрь здания, то обнаружили там тела погибших. Изначально сообщалось о шести. Потом нашли еще два трупа. 

Следователи уже установили, что здание использовалось как нелегальный хостел. В нем проживали мигранты и не у всех была даже регистрация. Возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
На месте возгорания в СНТ Подмосковья
На месте возгорания в СНТ Подмосковья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.