На месте пожара в Подмосковье нашли тело восьмого погибшего

В сгоревшем доме жили нелегальные мигранты

На пожаре в подмосковной Истре нашли тело восьмого погибшего. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области. Личности всех погибших предстоит еще установить.

Напомним, сегодня в 4 часа утра загорелся дом в СНТ "Снегирь" в Истринском городском округе. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Однако когда пожарные попали внутрь здания, то обнаружили там тела погибших. Изначально сообщалось о шести. Потом нашли еще два трупа.

Следователи уже установили, что здание использовалось как нелегальный хостел. В нем проживали мигранты и не у всех была даже регистрация. Возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции.

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