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Республика Сербская предложит соглашение о разделе Боснии и Герцеговины

15:06
  • четверг
  • 23 мая 2024

Предложения будут представлены в течение 30 дней

Республика Сербская готовится представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Такое заявление сделал в четверг, 23 мая, глава энтитета Милорад Додик.

Как уточнил политик, на заседании правительства Республики Сербской в Сребренице федеральному правительству Боснии и Герцеговины будет предложено мирное отделение. Додик отметил, что "будет ли это все ускоренно или в какое-то обозримое время — вопрос процесса".

При этом "предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами, сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения", цитирует политика РИА Новости.

В ноябре 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены сепаратистской риторикой и внешним влиянием, особенно со стороны России, в Боснии и Герцеговине. По утверждению политика, влияние Москвы "грозит подрывом стабильности и ослабляет влияние реформ".

На этом фоне Республика Сербская, по выражению Милорада Додика, старается "отбить любую возможность" введения санкций, невзирая на давление соседей. Глава энтитета указывал, что республика живет в "сложной ситуации" и называет "интервенцией" отношения с соседями по Европе.

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