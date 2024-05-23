Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий

А на улицах столицы начались испытания первого в России беспилотного трамвая

Этот трамвай многих заставлял присмотреться внимательнее. Нет, не показалось! Кабина водителя - пустая, при этом электротранспорт уверенно движется по маршруту и тормозит перед препятствиями.

В четверг на северо-западе Москвы начались испытания первого в столице беспилотного трамвая. Пока без пассажиров и под контролем водителя.

"Система работает хорошо, дублирует водителя и поддерживает во время поездки. Система не устает и очень хорошо все видит в сумерки, туман, дождь, снег", - отметил водитель трамвая Виталий Паненко.

Беспилотный трамвай различает сигналы светофора и дорожные знаки, умеет притормаживать перед пешеходами. Его маршрут похож на облако точек - каждую секунду система на основе датчиков и сенсоров выстраивает карту объектов вокруг, на которой видны их движение и скорость.

Данные с камер, лидаров и радаров передаются на вычислитель - компьютерный "мозг" трамвая, который принимает решение, продолжать движение или остановиться.

"Программное обеспечение разрабатываем сами с нуля. И благодаря поддержке нашего города мы имеем возможность комфортно над ним работать, имеем возможность крепления печатать на 3Д-принтере, взаимодействовать со службами города, дополнительно оснащать наш трамвай и маршрут", - указал Роман Хихин, старший руководитель проекта Центра исследования и разработки беспилотного транспорта.

Запуск беспилотного трамвая проводится в несколько этапов. Планируется, что уже в 2025 году такой транспорт выйдет на линию без водителя за пультом. Такие разработки ведутся в новом Центре развития электротранспорта и беспилотных технологий, который открыл в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московский транспорт по уровню инновационных решений является бесспорным лидером. В Москве разработаны и работают на линиях, перевозят пассажиров одни из самых лучших в мире составов пригородных поездов, метрополитена, трамваев, электробусов и даже речных трамваев. Помимо этого, развиваются мирового уровня сервисы для обслуживания пассажиров, интеллектуальная транспортная система, которая обеспечивает гигантское движение в рамках всего мегаполиса. Мы специально для дальнейшего развития инновационных решений в области транспорта создали этот замечательный центр и сегодня запускаем сразу несколько проектов", - сказал глава города.

Также в центре начала работать первая в России лаборатория билетных систем, и уже начали действовать первые инновационные решения. С сегодняшнего дня уйдут в прошлое желтые терминалы - они были нужны для активации баланса карты после удаленного пополнения. Теперь же деньги записываются на "Тройку" автоматически, и можно проходить через турникет сразу после перевода.

Да и сами карты становятся виртуальными. Это полностью российская разработка. Войти в метро можно будет по специальному QR-коду.

"Мы заходим в приложение, нажимаем кнопку QR-кода. Он живет одну минуту - для безопасности. Дальше подносим телефон к ридеру и делаем проход", - рассказал Гусейн Римиханов, директор Центра разработки и компетенции департамента транспорта г. Москвы.

А оплата проезда по биометрии теперь доступна и на нескольких станциях Московских центральных диаметров. При этом в метро, МЦК и на речном транспорте оплата по взгляду действует уже давно - к этой системе подключены более тысячи турникетов. И в центре готовы работать над новыми проектами и делать технологии будущего частью привычной жизни города.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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