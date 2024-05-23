Российские выпускники начали сдавать ЕГЭ. Как прошел первый день аттестации

По всей стране и за ее пределами держать экзамены планируют порядка 700 тысяч школьников

Еще на улице становится ясно: в этой московской школе сдают литературу. Традиционно предмет выбирают в основном девушки. За считанные минуты до экзамена так хочется повторить буквально все, что учили.

23 мая сдавали не только литературу, но также химию и географию. С экзамена по выбору начинается основной этап ЕГЭ. Досрочный - в марте и апреле - уже прошли ребята-участники олимпиад, спортсмены и школьники, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать в основную волну.

Впереди у каждого три, а у кого и четыре часа, полных волнения. Пока в аудиториях идет битва умов, за стенами школ ждет группа поддержки. Мам, пап, братьев, сестер, друзей легко узнать по напряженному взгляду.

В этом году впервые - по предложению Владимира Путина - выпускникам дадут возможность пересдать один из предметов, если выпускник остался недоволен результатом экзамена. Сделать это можно до окончания приемной кампании в вузах. А значит, у школьников появился второй шанс на поступление. 4 и 5 июля можно будет заново написать ЕГЭ. Впрочем, ажиотажа в связи с нововведением не ожидают. К решению стоит подойти серьезно.

"Предыдущий результат аннулируется. И нет никакой гарантии, что во второй раз на пересдаче результат будет выше. Поэтому, конечно, нужно показать максимум своих знаний", - объяснила Тамара Романова, заместитель начальника Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки г. Москвы.

Еще одно новшество 2024-го - сканирование работ непосредственно в аудитории. Как только школьник объявляет, что выполнил все задания, бланки тут же оцифровывают.

"В первую очередь - это безопасность, конечно. Это ускоряет процесс передачи на обработку. Ну и прозрачность проведения тоже. Работа уже никуда не уходит, никуда не передвигается", - добавила Романова.

От Владивостока до Калининграда на участие в ЕГЭ в четверг зарегистрировались свыше 150 тысяч школьников. О планах на поступление говорят охотно не все - плохая примета. Но менее суеверные выпускники все же делятся планами. Путь ко множеству перспективных специальностей открывают и литература, и химия, и география.

"Это эколог, природопользование. Это также лесническое дело, либо экологический. В основе - это досмотр рабочих мест: месторождений, прокладки дорог и так далее. Чтобы там не было различного мусора, не только биологического, но и химического", - говорит Дмитрий.

"Химия мне всегда нравилась. Я планирую связать свою будущую профессию с химией. Либо это будет медицина, либо это будет какой-то химический предмет", - рассказывает Елизавета.

Следующий экзамен предстоит сдать уже 28 мая - по русскому языку. Чтобы притянуть удачу, одни отказываются мыть голову перед испытаниями, другие надевают особые украшения. Но больше всего уверенности в ребят вселяет вера преподавателей.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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