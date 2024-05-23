Диверсант подорвался на собственной взрывчатке в Крыму

Об этом рассказал глава региона

Злоумышленник, планировавший диверсию на железной дороге в Кировском районе Крыма, подорвался на своей бомбе. Об этом в четверг, 23 мая, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Как отметил политик, "последний подорвался в Кировском районе", когда пытался заложить взрывчатку на железной дороге — "сдетонировало". Аксенов подчеркнул, что это закономерный результат.

Глава Крыма рассказал, что "все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты", а диверсантов ждет "или тюрьма, или смерть", сообщает ТАСС.

Ранее Федеральная служба безопасности рассказала, что агент Главного управления украинской разведки уничтожен в Ленинградской области. Радикал планировал теракты, в том числе в Московском регионе, к этому его готовили на литовской территории.

В апреле в Кемеровской области задержали диверсанта, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге. Он вступил в контакт с неизвестными лицами, находящимися на территории Украины, и действовал по их заданию за денежное вознаграждение.

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