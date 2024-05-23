Путин подарил королю Бахрейна Aurus

Монарх прибыл в Россию с визитом

В Кремле в четверг, 23 мая, прошли переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Российский лидер отметил, что "по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки", хотя торговые связи пока носят "символический характер". Россия и Бахрейн подписали ряд документов, в том числе о сотрудничестве в сфере транспорта. Здравоохранения, культуры.

После переговоров политиков помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин подарил королю Бахрейна "длинную версию" автомобиля Aurus, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын, который в сентябре 2023 года побывал на Дальнем Востоке, получил в подарок автомобиль Aurus. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что северокорейский политик "смотрел эту машину, Путин ему ее показал сам лично". Aurus произвел на Ким Чен Ына впечатление, и президент России решил преподнести автомобиль ему в подарок.

В Кремле отмечали, что глава государства не видит ничего страшного в инициативе пересадить российских госслужащих на отечественные машины, тем более что и сам он давно ездит на российском Aurus.

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