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Конгресс США изучил карту России с целями для ударов ракет ATACMS

15:36
  • четверг
  • 23 мая 2024

Конгрессмен Маккол требует разрешить Киеву обстреливать российскую территорию

Карту России с зоной, которую могут поразить американские дальнобойные ракеты ATACMS, продемонстрировал на слушаниях в Конгрессе США председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Майкл Маккол.  

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Конгрессмен заявил, что американская администрация ограничила использование переданного Киеву оружия, чтобы Украина "не могла защитить себя" и открыть ответный огонь по России.

Как сказал Маккол, российские войска разместили свою артиллерию, ракетные комплексы и снаряды в непосредственной близости к украинской границе. Эти вооружения используются для атак на Украину. А ВСУ нельзя бить по этой территории американским оружием.

Политик поинтересовался у Энтони Блинкена, намерен ли он пересмотреть политику, запрещающую Киеву наносить удары по российской территории. Госсекретарь ответил, что подобные решения должны принимать власти в Киеве. Транслировал слушания телеканал C-SPAN.

В Госдуме России отреагировали на заявления конгрессмена. Происходящее на слушаниях в конгрессе там назвали сумасшествием и напомнили, что Москва имеет гарантированную возможность мгновенно уничтожить любого агрессора, передает РИА Новости.

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