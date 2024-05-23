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Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам лишения свободы

15:45
  • четверг
  • 23 мая 2024

Мужчина обвиняется в госизмене

25 лет колонии получил бармен из Москвы Владимир Малина. Такое решение вынес второй Западный окружной военный суд. Мужчину обвинили в диверсии на железной дороге и государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

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Наказание назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний. Первые пять лет бывший бармен проведен в тюрьме. Еще двадцать – в колонии. Кроме того, ему предстоит выплатить в пользу РЖД 9 тысяч рублей.

Малина был арестован летом прошлого года после того, как пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. В ходе расследования выяснилось, что он уже проделывал такое дважды. В итоге его обвинили в подготовке к ряду диверсий, обучении террористической и диверсионной деятельности, участии в террористической организации и госизмене.

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