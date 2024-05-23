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Песков предложил украинцам определиться с легитимностью Зеленского

15:56
  • четверг
  • 23 мая 2024

С 20 мая срок его президентских полномочий закончен

Украинские органы власти и суды должны определять легитимность Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Такое заявление сделал в четверг, 23 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Помятый Зеленский в грязной футболке назвал Россию "Рашкой"

Спикер Кремля подчеркнул, что с ответом на этот вопрос "сами украинцы должны определиться — Конституционный суд или как они посчитают". Позиция российской стороны именно такова, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, какое значение имеет легитимность Зеленского для Москвы. Путин назвал очевидным то, что "если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями".

Политолог и обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко порассуждал о роли легитимности Зеленского в судьбе Украины. Эксперт напомнил, что "можно, конечно, заявить, что он нелегитимный именно для нас, но американцы заявляли, что нелегитимен Асад", однако при этом "они и с Асадом ведут переговоры".

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