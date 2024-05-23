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Ростовская область установила особую зону на границе с Донбассом

15:55
  • четверг
  • 23 мая 2024

Это защитит регион от террористов и незаконного оружия

В Ростовской области создадут пятикилометровую зону вдоль границы с Донецкой и Луганской народными республиками.

Она нужна для предотвращения проникновения террористов и экстремистов и незаконного перемещения оружия, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Там будет установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. Передвигаться в особой зоне можно будет только при наличии удостоверяющих личность документов. Приближаться на 100 метров разрешат только после уведомления ФСБ за 12 часов.

Общая протяженность границы Ростовской области с ДНР и ЛНР составляет более 600 километров, напоминает РБК.

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