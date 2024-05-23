Поставки оружия не помогут

Военные эксперты в США выявили главную проблему Вооруженных сил Украины. Как заявил декан института Митчела, генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула, все дело в неправильном применении поставленного Вашингтоном Киеву оружия.

Как заявил Дептула на встрече с высшими офицерами ВСУ в Киеве, поставки оружия Украине без его более разумного использования только продлят конфликт, а не положат ему конец. Мнение генерала приводится на сайте института.

Дептула убежден, что грамотное применение вооружений — вопрос номер один. Его надо решать, если США хотят помочь Украине освободить "оккупированную Россией территорию".

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