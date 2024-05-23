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Песков: Россия сохраняет позицию СССР по палестинскому вопросу

16:29
  • четверг
  • 23 мая 2024

Советский Союз признал Палестину как независимое государство

Россия, как правопреемница Советского Союза, сохраняет его позицию по палестинскому вопросу. СССР в свое время признал Палестину как независимое государство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представителя Кремля попросили уточнить позицию руководства по поводу недавнего решения трех европейских стран. признать Палестинское государство. Днем ранее Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая.

Палестину как независимое государство до сих пор признавали девять стран-членов Евросоюза. Восемь из них - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг еще до вступления в ЕС, в 1988 году. А в 2014 году к ним присоединилась Швеция, передает РИА Новости.

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