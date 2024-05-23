В последний путь Раиси провожают толпы иранцев

Церемония похорон президента Ирана началась в городе Мешхед. Гроб с телом погибшего в авиакатастрофе Эбрахима Раиси доставили в его родной город после церемонии прощания в Бирдженде в провинции Южный Хорасан.

Как сообщает ТАСС, толпы скорбящих иранцев собрались в аэропорту Мешхеда и на улицах города. Процессия направляется к мавзолею имама Резы, где Раиси завещал себя похоронить. На кадрах, которые показывает местное телевидение, видно, что мечеть и ее окрестности переполнены людьми.

Провожающие держат в руках портреты Раиси. Присутствующие скандируют лозунги "Смерть Израилю" и "Смерть Америке". По оценкам властей Мешхеда, которые приводит агентство IRNA, на улицах города собралось около 3 миллионов человек.

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