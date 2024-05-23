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Еврокомиссар напомнил премьеру Грузии о судьбе Фицо

17:28
  • четверг
  • 23 мая 2024

Кобахидзе получает угрозы из-за закона об иноагентах

Грузинский премьер получает угрозы из-за решимости принять закон об иноагентах. Ираклий Кобахидзе сообщил, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре перечислил меры, которые западные политики могут предпринять в случае преодоления Тбилиси вето на закон "О прозрачности иностранного влияния".

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По словам Кобахиде, представитель ЕС, перечисляя возможные действия, напомнил грузинскому премьеру о судьбе его словацкого коллеги Роберта Фицо. И посоветовал политику быть осторожным. Когда в контексте шантажа, связанного с законом о прозрачности, упоминают премьер-министра Словакии, на которого несколько дней назад был совершен теракт, это крайне тревожит, заявил Кобахидзе.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" парламент Грузии принял 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая наложила на закон вето. Процедура преодоления вето в грузинском парламенте Грузии назначена на 28 мая, передает "Интерфакс".

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