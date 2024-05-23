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Российский Су-30СМ2 получил ракеты большой дальности

17:55
  • четверг
  • 23 мая 2024

Истребитель сможет поражать цели на удалении в 300 километров

Самолет морской авиации Черноморского флота Су-30СМ2 заметили с ракетами класса "воздух — воздух" большой дальности Р-37М. Фотографию российского двухместного истребителя опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель".

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По словам экспертов, ракета станет "длинной рукой" Су-30СМ2. Р-37М считают самой дальнобойной управляемой ракетой класса "воздух — воздух" в мире. Раньше эти ракеты применяли только истребители МиГ-31БМ и Су-35С. Дальность полета ракеты с осколочно-фугасной боевой частью - 300 километров.

Ранее сообщалось, что Р-37М показала уникальную точность в рамках специальной военной операции. На опубликованной фотографии видны Р-37М под крылом и фюзеляжем самолета. Истребитель, кроме того, получил ракеты средней дальности Р-77-1.

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