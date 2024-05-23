Наемник из США пожаловался на сорванный "отпуск" на Украине

Оказалось, что тут воевать опаснее, чем на Ближнем Востоке

Наемник из США пожаловался на сорванный "отпуск". Он признал, что солдаты удачи привыкли воевать с преимуществом в численности и вооружении. Им кажется, что на Украине они будут как в отпуске. Но быстро понимают, что воевать здесь опаснее, чем на Ближнем Востоке, рассказал американец изданию Business Insider.

По словам воевавшего ранее по контракту в Ираке гражданина США, он ехал на Украину, не ожидая серьезного риска для жизни. Однако наемники быстро понимают, что зачастую их силы вместе с ВСУ оказываются в меньшинстве с недостатком оружия.

По словам "солдата удачи", на Ближнем Востоке, если ты находишься на базе, ты в относительной безопасности. Но на Украине сложно найти безопасное место из-за очень активного применения беспилотников, артиллерии и дальнобойного оружия.

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