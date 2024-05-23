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Наемник из США пожаловался на сорванный "отпуск" на Украине

18:22
  • четверг
  • 23 мая 2024

Оказалось, что тут воевать опаснее, чем на Ближнем Востоке

Наемник из США пожаловался на сорванный "отпуск". Он признал, что солдаты удачи привыкли воевать с преимуществом в численности и вооружении. Им кажется, что на Украине они будут как в отпуске. Но  быстро понимают, что воевать здесь опаснее, чем на Ближнем Востоке, рассказал американец изданию Business Insider.

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По словам воевавшего ранее по контракту в Ираке гражданина США, он ехал на Украину, не ожидая  серьезного риска для жизни. Однако наемники быстро понимают, что зачастую их силы вместе с ВСУ оказываются в меньшинстве с недостатком оружия.

По словам "солдата удачи", на Ближнем Востоке, если ты находишься на базе, ты в относительной безопасности. Но на Украине сложно найти безопасное место из-за очень активного применения беспилотников, артиллерии и дальнобойного оружия.

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