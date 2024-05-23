ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скандальная резолюция о "геноциде в Сребренице" принята Генассамблеей ООН

19:01
  • четверг
  • 23 мая 2024

За резолюцию проголосовали 84 страны

Скандальная резолюция о "геноциде в Сребренице" авторства Германии и Руанды принята Генассамблеей ООН. Документ поддержали 84 страны. Против голосовали 19 стран, еще 68 воздержались.

СБ ООН отклонил резолюцию России о запрете гонки вооружений в космосе
Небензя напомнил Совбезу ООН об истечении полномочий Зеленского

В соответствии с резолюцией, ГА постановляет "провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Любое отрицание геноцида в Сребреннице как исторического события безоговорочно осуждается.

В Сербии, а также в Республике Сербской Боснии и Герцеговины считают, что резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом". Кроме того, ставится под вопрос легитимность существования РС БиГ. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял ранее, что цель этого документа - сломать сербов, которые слишком самостоятельны в своих действиях и не хотят присоединяться к санкциям против России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Генассамблея ООН
Генассамблея ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.