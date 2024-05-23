Скандальная резолюция о "геноциде в Сребренице" принята Генассамблеей ООН

За резолюцию проголосовали 84 страны

Скандальная резолюция о "геноциде в Сребренице" авторства Германии и Руанды принята Генассамблеей ООН. Документ поддержали 84 страны. Против голосовали 19 стран, еще 68 воздержались.

В соответствии с резолюцией, ГА постановляет "провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Любое отрицание геноцида в Сребреннице как исторического события безоговорочно осуждается.

В Сербии, а также в Республике Сербской Боснии и Герцеговины считают, что резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом". Кроме того, ставится под вопрос легитимность существования РС БиГ. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял ранее, что цель этого документа - сломать сербов, которые слишком самостоятельны в своих действиях и не хотят присоединяться к санкциям против России.

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