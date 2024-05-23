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Суд отправил под арест ответственного за гособоронзаказ чиновника Минобороны

19:39
  • четверг
  • 23 мая 2024

Вертелецкий подозревается в злоупотреблении полномочиями

Заключение под стражу – такую меру пресечения избрал суд в отношении начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа. Владимира Вертелецкого подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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Петренко привела данные военных следственных органов СКР. Предположительно, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате государству причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей, передает ТАСС.

Это не первое задержание в Минобороны. На днях отправились под арест обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

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