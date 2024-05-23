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Солдаты ВСУ рассказали о проблемах под Харьковом

20:06
  • четверг
  • 23 мая 2024

Позиции не были подготовлены

Солдаты ВСУ, отходя на позиции к Липцам под Харьковом, не обнаружили подготовленных оборонительных укреплений. О проблемах военнослужащие рассказали журналистам телеканала CNN.

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По словам солдат, все позиции строятся руками пехоты. Хотя ранее сообщалось о строительстве на подступах к Харькову фортификационных сооружений, которые даже демонстрировали украинскому президенту Зеленскому.

Проблемы у ВСУ и с вооружением. Как рассказали в одном из украинских подразделений, им приходится использовать советские артиллерийские орудия 1940-х годов. А заряжают их снарядами, поставленными западными странами. Однако количество боеприпасов ограничено — десять выстрелов в день, вместо сотни. Как отмечает CNN, потеря Украиной Липцев позволит России подтянуть артиллерию на достаточную дистанцию, чтобы атаковать Харьков.

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