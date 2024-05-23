Кабмин внес в Госдуму законопроект о технологической политике в России

Цель политики – обеспечение технологического суверенитета

Законопроект о технологической политике в России появился в электронной базе данных Госдумы. На рассмотрение нижней палаты парламента документ внесло российское правительство.

Закон определяет цель этой политики: обеспечение технологического суверенитета России. Речь идет и о конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции, и об эффективности ее создания - за счет внедрения технологических инноваций.

Также предусматривается ускоренное внедрение технологических инноваций для повышения качества и уровня жизни россиян, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Формируют технологическую политику президент России, Федеральное Собрание и правительство, Центробанк, Академия наук и исполнительные органы российских регионов, передает ТАСС.

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