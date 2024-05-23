Опубликовано видео последствий удара по Яворовскому полигону

Там были уничтожены около сотни наемниекв

Видео последствий удара ВС России по Яворовскому полигону в Львовской области опубликовано в сети. В результате ракетной атаки по месту дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников было уничтожено около сотни боевиков.

На видео, которое появилось в Telegram-канале Dambiev, запечатлен горящий после удара российских сил полигон. Он был атакован российскими войсками в конце марта 2024 года.

24 марта сообщалось, что во Львовской области Украины прогремели взрывы. Позже глава областной администрации Максим Козицкий заявил, что объект критической инфраструктуры, поврежденный во время ракетного удара по региону, попал под новый обстрел.

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