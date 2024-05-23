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Захарова предоставила Макколу координаты целей для удара ракетами ATACMS

21:55
  • четверг
  • 23 мая 2024

Департамент протокола МИД готов уточнить детали

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предоставила координаты целей на российской территории американскому конгрессмену Майклу Макколу. Политик-республиканец на слушаниях в Конгрессе США призвал разрешить Украине наносить удары американским оружием - в частности, ракетами ATACMS - вглубь территории России.

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Захарова опубликовала для Майкла Маккола адрес "российской глубинки". Дипломат считает, что по этим координатам надо отработать в первую очередь. Адрес: Москва, площадь Донецкой Народной Республики, д.1, стр.1-9 (Посольство США).

Представитель МИД пообещала подключить другие службы, если возникнет необходимость в помощи. В частности, по словам Захаровой, если Вашингтону понадобится детализация по автопарку американских дипломатов, следует обратиться в Департамент государственного протокола МИД России, написала дипломат в Telegram.

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