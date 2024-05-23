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Собянин: Федеральные музеи войдут в систему Russpass

21:44
  • четверг
  • 23 мая 2024

Это придаст новый импульс развитию внутреннего туризма

Сотрудничество правительства Москвы с министерством культуры России придаст новый импульс развитию внутреннего туризма. Это поможет реализации задач нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", убежден Сергей Собянин.

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Мэр столицы прокомментировал в Telegram подписание соглашения с министром культуры России Ольгой Любимовой, в соответствии с которым федеральные музеи войдут в систему Russpass. Собянин уверен, что соглашение поможет еще больше раскрыть туристический потенциал регионов России.

Мэр Москвы уточнил, что музеи, которые подключатся к Russpass, войдут в локальные и тематические маршруты, что позволит туристам подбирать большое количество культурных объектов. Кроме того, федеральные культурные учреждения смогут продавать билеты через Russpass и размещать на сервисе актуальную информацию.

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