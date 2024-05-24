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Американца Блэка оставили под стражей в Приморье

08:25
  • пятница
  • 24 мая 2024

Краевой суд отказался изменять ему меру пресечения

Американский военный Гордон Блэк останется под арестом во Владивостоке. Такое решение принял приморский краевой суд. Адвокат иностранца пытался обжаловать меру пресечения. Об этом пишет ТАСС.

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Мужчину обвиняют в краже со значительным ущербом. Заявление подала его сожительница. Она познакомилась с Блэком в Южной Корее, где работала. Американец проходил там службу. Позднее девушка вернулась на родину и Блэк приехал ее навестить. У пары произошел конфликт, после которого барышня и обнаружила пропажу денег. Она отнесла заявление в полицию.

Адвокат обвиняемого указывала, что изменение меры пресечения никак не повлияет на ход расследования. Блэк сотрудничает со следствием, свою вину он признал. К тому же у него нет средств, чтобы улететь на родину. Со своей стороны прокурор указал, что в США у военного жена и ребенок. А в России его ничто не держит, поэтому никаких гарантий, что он не покинет страну, нет.

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