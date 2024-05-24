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Три человека погибли в страшном ДТП на юго-востоке Москвы

08:26
  • пятница
  • 24 мая 2024

Машина вылетела на встречную полосу

Три человека погибли в страшном ДТП на востоке столицы. Автомобиль вылетел на встречную полосу, столкнулся с другой машиной и перевернулся. Об этом сообщает прокуратура Москвы. ЧП произошло на Привольной улице. 

По данным РЕН ТВ, погибшие - отец и два сына. Одному из мальчиков в этот день исполнилось 18 лет. Мужская часть семьи по каким-то причинам решила уехать из дома и взяла автомобиль матери. Женщина осталась ждать их в квартире. Что произошло и по какой причине автомобиль вылетел на встречку - предстоит выяснить следствию. 

Водитель и пассажир второго автомобиля живы, но получили травмы. 

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