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Два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым

08:39
  • пятница
  • 24 мая 2024

Это произошло накануне вечером

Жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Крым вечером 23 мая оказались два человека. Об этом рассказал глава российского региона Сергей Аксенов.
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Как уточняют "Известия", погибшие были строителями и в момент трагедии возвращались домой после работы. Местный житель Николай Удовиченко рассказал изданию, что "им прямо под ноги прилет был".

Фрагменты упавшей ракеты до сих пор пытаются извлечь из-под хозяйственной постройки в маленьком проулке, где ощущается сильный запах пороха, отмечает издание.

21 мая сообщалось, что под Белгородом женщина погибла в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по легковому автомобилю. Кроме того, свекровь погибшей получила открытую черепно-мозговую травму, свекор и муж — осколочные ранения разных частей тела.

До того семь человек пострадали в результате обстрела вооруженными силами Украины города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов уточнил, что среди пострадавших — в основном граждане пожилого возраста.

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