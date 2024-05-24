Два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым

Это произошло накануне вечером

Жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Крым вечером 23 мая оказались два человека. Об этом рассказал глава российского региона Сергей Аксенов.

Как уточняют "Известия", погибшие были строителями и в момент трагедии возвращались домой после работы. Местный житель Николай Удовиченко рассказал изданию, что "им прямо под ноги прилет был".

Фрагменты упавшей ракеты до сих пор пытаются извлечь из-под хозяйственной постройки в маленьком проулке, где ощущается сильный запах пороха, отмечает издание.

21 мая сообщалось, что под Белгородом женщина погибла в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по легковому автомобилю. Кроме того, свекровь погибшей получила открытую черепно-мозговую травму, свекор и муж — осколочные ранения разных частей тела.

До того семь человек пострадали в результате обстрела вооруженными силами Украины города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов уточнил, что среди пострадавших — в основном граждане пожилого возраста.

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