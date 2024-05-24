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Президент Сербии поблагодарил Россию за голос против резолюции по Сребренице

08:32
  • пятница
  • 24 мая 2024

Документ объявил события 1995 года геноцидом

Сербия не забудет, что Россия, Венгрия, Китай и другие страны голосовали против резолюции "о геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН. Такое заявление в четверг, 23 мая, сделал сербский президент Александр Вучич.
Скандальная резолюция о "геноциде в Сребренице" принята Генассамблеей ООН

Документ, признающий геноцидом события 1995 года, когда в Сребренице погибли или пропали без вести около 8100 мусульман, был принят 84 голосами "за". Против принятия резолюции голосовали 19 делегаций, воздержались 68.

Вучич поблагодарил тех, кто не поддержал документ, подчеркнув, что "никогда этого Сербия не забудет".

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик указал на то, что пресловутую резолюцию поддержали менее половины членов ООН и, несмотря на принятия, она "провалилась", сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что цель этой резолюции — сломать сербов, которые слишком самостоятельны в своих действиях и не хотят присоединяться к санкциям против России.

В марте министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркивал, что Белград очень благодарен России за помощь в поддержании территориального суверенитета и высоко ценит ее позицию в Совете Безопасности ООН, а "поддержка, которую вы нам оказываете в связи с ситуацией в Косове и Метохии, неоценима".

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