ВС России отработали форсирование водных преград в зоне СВО

Учения прошли в тыловом районе
Инженеры группировки войск "Центр" отработали навыки форсирования рек в зоне проведения специальной военной операции.
Учения прошли в тыловом районе СВО, где заранее была проведена инженерная разведка. ВС России отработали переправу личного состава и техники через водную преграду, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Специалисты сбросили звенья понтона на воду для формирования платформы необходимой ширины. Для переправки техники использовали буксирно-моторный катер.
Подобные тренировки проходят регулярно, чтобы у наших военнослужащих все действия были доведены до автоматизма. Это позволяет выполнять задачи любой сложности в любых условиях обстановки, добавили в военном ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"