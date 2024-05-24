ВС России отработали форсирование водных преград в зоне СВО

Учения прошли в тыловом районе

Инженеры группировки войск "Центр" отработали навыки форсирования рек в зоне проведения специальной военной операции.

Учения прошли в тыловом районе СВО, где заранее была проведена инженерная разведка. ВС России отработали переправу личного состава и техники через водную преграду, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Специалисты сбросили звенья понтона на воду для формирования платформы необходимой ширины. Для переправки техники использовали буксирно-моторный катер.

Подобные тренировки проходят регулярно, чтобы у наших военнослужащих все действия были доведены до автоматизма. Это позволяет выполнять задачи любой сложности в любых условиях обстановки, добавили в военном ведомстве.

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