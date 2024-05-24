Армянские пограничники будут охранять границу в Тавушской области

Сегодня они заступают на дежурство

Армянские пограничники с пятницы берут под охрану участок границе в Тавушской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу национальной безопасности страны. Они заменят военных, которые до сих пор контролировали этот район.

Отмечается, что в ведение пограничников перейдет отрезок протяженностью 1,9 километра у села Беркабер. А также участок в 4,9 километра у сел Воскепар и Баганис. Все это на границе с Азербайджаном. Еще один участок, у села Киранц, будет охраняться по переходной схеме до 24 июля.

В СНБ Армении отметили, что аналогичные изменения произойдут и с азербайджанской стороны. Там тоже на смену военным придут пограничники.

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