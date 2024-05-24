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Политолог Суслов об угрозах грузинскому премьеру: "Запад потерял остатки приличия"

09:40
  • пятница
  • 24 мая 2024

Грузию открыто шантажируют и угрожают ей

Фокус западного внимания всё активнее смещается с Украины на другие государства. Не все на континенте готовы поддаваться истеричной русофобии. Так, Грузия уже одной ногой лишена статуса кандидата в Евросоюз - Брюссель слишком не устраивает строптивость Тбилиси в отношении закона об иноагентах. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в ЕС готовы пойти и на совсем радикальные меры. По его словам, один из еврокомиссаров в разговоре с ним якобы намекнул ему на повторение судьбы Роберта Фицо. Премьер добавил: в Грузии уже привыкли к угрозам со стороны других государств, но сейчас ситуация вызывает "особую обеспокоенность". И сам факт упоминания нападения на Фицо указывает на то, что Грузия имеет дело с крайне опасной силой, стремящейся как можно сильнее раскачать обстановку в стране.

О заявлениях Кобахидзе с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

"Коллективный Запад потерял уже просто какие-то остатки приличия и перешел не то, что к неприкрытому вмешательству в грузинские внешнеполитические дела и шантажирует правительство Грузии и всю страну тем, что она принимает сугубо внутриполитические решения, которые не нравятся Соединенным Штатам, и недостаточно участвует в антироссийской деятельности. США и Евросоюз действительно хотели бы, чтобы Грузия открыла второй фронт и бросила себя в качестве жертвы в эту топку гибридной войны против России. Они действительно перешли к отрытому шантажу. Они поддерживали и, кстати, лидеры стран Европейского союза и министры иностранных дел ЕС приезжали в Тбилиси и участвовали в антиправительственных митингах и противоправных действиях, нацеленных против грузинского парламента и системы правопорядка в Грузии. А теперь они еще и угрожают физическим устранением премьер-министра страны", - заявил Суслов.

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