На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили почти 500 боевиков

На Донецком направлении наши подразделения освободили населенный пункт Андреевка. Только на этом участке фронта потери ВСУ за сутки составили до 490 боевиков. На Каховском направлении российские войска пресекли попытки противника высадиться на правом берегу Днепра. Группировка "Центр", отбив 5 контратак ВСУ, улучшила своё положение по переднему краю.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" группировки "Запад" уничтожил командный пункт и скопление военной техники киевских боевиков. Экипаж нанес удар, находясь на значительном расстоянии от цели: дальность стрельбы комплекса - до 500 километров. Как сообщила разведка, вражеские объекты поражены. Для этого понадобился всего один боеприпас. В арсенале "Искандера" как баллистические так и крылатые ракеты. От получения координат до пуска проходит не более 3-4 минут.

"Спектр наших целей очень огромный. Основными целями являются командные пункты узлы связи: как наземные так и подземные, скопление войск и техники, также системы ПРО и ПВО противника, и авиация на аэродромах", - сообщил командир стартовой батареи с позывным "Дом".

А на Южно-донецком направлении в районе Урожайного штурмовая группа в течение пяти дней удерживала опорный пункт ВСУ. Атака наших морских пехотинцев на позиции противника, засевшего в ангаре, была молниеносной. Таких дерзких действий украинские военные не ожидали и сдались в плен. Радикалы решили отбить занятые рубежи, бросив в бой пехоту и танки.

Когда попытка провалилась, начали массированный обстрел. Наши штурмовики получили ранения, но продержались до прихода основных сил, а затем над занятой промзоной водрузили флаг морской пехоты.

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