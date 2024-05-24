Недовольные политикой Хавьера Милея аргентинцы захватили отделение Минздрава

Они требуют повышения зарплат

Ожесточёнными столкновениями с полицией завершились протесты учителей и медиков в аргентинском городе Посадас.

Митингующие захватили здание местного отделения Минздрава и прорвали ограждение у парламента провинции Мисьонес. После длительного противостояния стражам порядка удалось разогнать бушующие толпы. Но демонстранты пообещали продолжить акции протеста.

Госслужащие, педагоги и врачи объявили общенациональную забастовку, требуя повышения зарплат. Они выступают против реформ президента Милея, который значительно сократил поддержку регионов и расходы на образование и медицину в рамках мер жёсткой экономии.

Теперь к протестующим всё чаще присоединяются и сотрудники полиции.



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