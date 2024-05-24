Мэр Харькова анонсировал строительство подземного города

Стоимость проекта - 225 миллионов евро

В Харькове будут строить подземный город. Этот проект анонсировал мэр города Игорь Терехов. Об этом пишет издание "Страна.ua". По данным журналистов, стоимость проекта 225 миллионов евро.

Мэр заявил, что собираются строить школы, медучреждения, ТЦ и коворкинг. Все это разместят на площади 236 квадратных метров. Сейчас власти Харькова пытаются найти инвесторов под проект.

Все эти заявления были сделаны на фоне продвижения российских военных в сторону Харькова. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщал, что россияне контролирую запад и север Волчанска.

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