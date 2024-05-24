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Мэр Харькова анонсировал строительство подземного города

10:22
  • пятница
  • 24 мая 2024

Стоимость проекта - 225 миллионов евро

В Харькове будут строить подземный город. Этот проект анонсировал мэр города Игорь Терехов. Об этом пишет издание "Страна.ua". По данным журналистов, стоимость проекта 225 миллионов евро.

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Мэр заявил, что собираются строить школы, медучреждения, ТЦ и коворкинг. Все это разместят на площади 236 квадратных метров. Сейчас власти Харькова пытаются найти инвесторов под проект.

Все эти заявления были сделаны на фоне продвижения российских военных в сторону Харькова. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщал, что россияне контролирую запад и север Волчанска.

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