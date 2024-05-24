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США начали вводить санкции из-за грузинского закона об иноагентах

09:21
  • пятница
  • 24 мая 2024

В частности, ограничена выдача американских виз

Американские власти начинают пересмотр двухсторонних отношений с Грузией в связи с принятым в Тбилиси законом об иностранном влиянии. Такое заявление сделал в четверг, 23 мая, американский госсекретарь Энтони Блинкен.
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Политик заявил, что "всеобъемлющий обзор двустороннего сотрудничества" будет проводиться с учетом действий грузинских властей, а также выразил надежду на то, что "лидеры Грузии пересмотрят закон и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны".

Соединенные Штаты вводит в отношении Грузии политику визовых ограничений, "которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучастникам этого подрыва, а также к членам их семей", цитирует Блинкена "Интерфакс".

Запад пытается убедить Грузию отказаться от законопроекта, не пренебрегая любыми методами. Грузинский премьер получает угрозы из-за решимости принять закон об иноагентах. Ираклий Кобахидзе сообщил, что один из еврокомиссаров в разговоре напомнил ему о судьбе премьера Словакии Роберта Фицо — в того несколько раз стреляли при покушении. По словам Кобахидзе, подобные упоминания "в контексте шантажа" очень тревожат.

До того председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что министры иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии содействовали попытке свержения демократически избранного правительства Грузии. Политика возмутило, что европейские министры участвовали в митинге против закона об иноагентов, который проходил в Тбилиси.

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