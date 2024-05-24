Байден пропустит конференцию по Украине

Она пройдет в июне в Швейцарии

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит международную конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Как сообщает агентство Bloomberg, в этот же период у американского лидера запланировано посещение акции по сбору средств на его предвыборную кампанию. В частности, 15 июня Байден отправится в Лос-Анжелес.

"Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться к конференции, но ни Байден, ни вице-президент США Камала Харрис не планируют там присутствовать", - рассказал собеседник агентства.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от города Люцерна в Швейцарии. Ожидается присутствие до 120 глав государств. Россию на мероприятие не пригласили. Москва, в свою очередь, заявила, что в любом случае не будет участвовать в этой конференции, так как на ней будут обсуждать "нежизнеспособную формулу мира".

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