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Собянин: 5 тысяч малых и средних предприятий получили поддержку города в прошлом году

09:46
  • пятница
  • 24 мая 2024

Помощь была оказана на 34,2 миллиарда рублей

Почти пять тысяч малых и средних предприятий Москвы получили в прошлом году поддержку от городских властей. Об этом на своем персональном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин. Общий объем средств - 34,2 миллиарда рублей.

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"В предыдущие годы правительство Москвы сформировало уникальную линейку инструментов поддержки МСП – льготные кредиты и гарантии, гранты, помощь в подборе площадок, обучение и многое другое", – написал Собянин.

Москва стала одним из первых субъектов Федерации, а котором появились программы льготного кредитования. Всего сейчас их шесть. Четыре имеют определенную специализацию. Их выдают на инвестиционные цели, начинающим предпринимателям, под залог интеллектуальной собственности. Еще есть венчурные кредиты. Две программы для приоритетных отраслей. Здесь можно получить льготный заем до 30 миллионов рублей. И онлайн-кредит на сумму до 5 миллионов.

С момента запуска программ ими воспользовались 34 тысячи малых и средних предприятий. Было привлечено 283 миллиарда заемного финансирования.

Сергей Собянин подчеркнул, что в 2024 году реализация программ льготного кредитования продолжается.

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