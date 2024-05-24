МИД опроверг ужесточение порядка выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом

Такие сообщения ранее появились в СМИ

Попытки некоторых средств массовой информации поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом безосновательны и злонамеренны. Такое заявление сделала в пятницу, 24 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер ведомства напомнила о нормах действующего законодательства, устанавливающего ограничения на выдачу загранпаспортов определенным лицам.

В частности, заграничный паспорт не оформляется и не выдается гражданину, если он является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого – до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда.

Такие правила действуют неизменно с 2010 года, ничего нового в них нет, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее россиянам рассказали, куда можно отправиться отдыхать без визы и загранпаспорта. Например, по одному лишь российскому паспорту можно поехать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию.

Между тем на Украине власти пытаются вынудить военнообязанных граждан, покинувших страну, вернуться и встать под ружье. В апреле украинское правительство запретило своим зарубежным дипломатическим учреждениям выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта мужчинам от 18 до 60 лет.

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