ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД опроверг ужесточение порядка выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом

09:43
  • пятница
  • 24 мая 2024

Такие сообщения ранее появились в СМИ

Попытки некоторых средств массовой информации поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом безосновательны и злонамеренны. Такое заявление сделала в пятницу, 24 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер ведомства напомнила о нормах действующего законодательства, устанавливающего ограничения на выдачу загранпаспортов определенным лицам.

В частности, заграничный паспорт не оформляется и не выдается гражданину, если он является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого – до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда.

Такие правила действуют неизменно с 2010 года, ничего нового в них нет, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее россиянам рассказали, куда можно отправиться отдыхать без визы и загранпаспорта. Например, по одному лишь российскому паспорту можно поехать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию.

Между тем на Украине власти пытаются вынудить военнообязанных граждан, покинувших страну, вернуться и встать под ружье. В апреле украинское правительство запретило своим зарубежным дипломатическим учреждениям выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта мужчинам от 18 до 60 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Загранпаспорт
Загранпаспорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.