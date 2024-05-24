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Собянин: Музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

10:02
  • пятница
  • 24 мая 2024

Среди экспонатов — воссозданный православный храм X–XI веков

Музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполнилось пять лет. В этом уникальном пространстве можно узнать, как развивался русский язык и что его ждет в будущем. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.
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Экспозиция музея разделена на несколько тематических зон. Среди экспонатов — воссозданные православный храм X–XI веков, кельи средневекового монаха-писца и копии первых печатных учебников. Современные мультимедийные технологии позволяют посетителям перенестись в разные эпохи. Например, в одном из экспозиционных пространств гости могут прослушать народные былины, сказки и частушки, любуясь видами России на панорамном экране.

С 2019 года в музее прошло уже более семи тысяч образовательных мероприятий. Узнать о музее подробнее можно на его официальном сайте.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что федеральные музеи войдут в систему Russpass. Это позволит туристам подбирать большое количество культурных объектов, а федеральные культурные учреждения смогут продавать билеты через Russpass и размещать на сервисе актуальную информацию.

В столице тем временем подвели итоги ежегодной акции "Ночь в музее". В ней приняли участие около 350 тысяч москвичей, перед которыми распахнули свои двери порядка 160 площадок. Посетить музеи, культурные центры, библиотеки, парки, школы искусств и кинозалы во время акции можно было бесплатно.

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Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ
Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ
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