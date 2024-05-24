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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

09:51
  • пятница
  • 24 мая 2024

Глава государства преподнес предстоятелю РПЦ букет белых роз

Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Встреча прошла накануне, перед отъездом президента России в Минск, сообщает РИА Новости. Глава государства подарил предстоятелю букет белых роз.

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24 мая Русская православная церковь отмечает День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это создатели азбуки, которая стала основой русской письменности. В день их памяти у патриарха Кирилла день тезоименитства, то есть именины.

По традиции, именно в этот день предстоятеля поздравляют и духовенство, и чиновники, и представители других конфессий.

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