Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Глава государства преподнес предстоятелю РПЦ букет белых роз

Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Встреча прошла накануне, перед отъездом президента России в Минск, сообщает РИА Новости. Глава государства подарил предстоятелю букет белых роз.

24 мая Русская православная церковь отмечает День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это создатели азбуки, которая стала основой русской письменности. В день их памяти у патриарха Кирилла день тезоименитства, то есть именины.

По традиции, именно в этот день предстоятеля поздравляют и духовенство, и чиновники, и представители других конфессий.

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