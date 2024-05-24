ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дачникам грозит срок за выращивание популярного растения

10:20
  • пятница
  • 24 мая 2024

Раньше этот цветок продавался в магазинах, а теперь он запрещен

Выращивание на даче растения ипомеи трехцветной грозит уголовной ответственностью.

Раньше этот цветок можно было купить в магазине, но недавно выяснилось, что семена этого растения содержат запрещенное вещество эргин. Теперь за выращивание этого цветка можно попасть в поле зрения правоохранительных органов.

"За 10–11 растений грозит максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, за 100 и более - до восьми лет заключения", - рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.

Адвокат напомнила, что перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, регулярно пополняется. Важно отслеживать этот момент, чтобы не иметь проблем с законом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ипомея трёхцветная
Ипомея трёхцветная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.