Дачникам грозит срок за выращивание популярного растения

Раньше этот цветок продавался в магазинах, а теперь он запрещен
Выращивание на даче растения ипомеи трехцветной грозит уголовной ответственностью.
Раньше этот цветок можно было купить в магазине, но недавно выяснилось, что семена этого растения содержат запрещенное вещество эргин. Теперь за выращивание этого цветка можно попасть в поле зрения правоохранительных органов.
"За 10–11 растений грозит максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, за 100 и более - до восьми лет заключения", - рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Адвокат напомнила, что перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, регулярно пополняется. Важно отслеживать этот момент, чтобы не иметь проблем с законом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"