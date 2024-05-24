Дачникам грозит срок за выращивание популярного растения

Раньше этот цветок продавался в магазинах, а теперь он запрещен

Выращивание на даче растения ипомеи трехцветной грозит уголовной ответственностью.

Раньше этот цветок можно было купить в магазине, но недавно выяснилось, что семена этого растения содержат запрещенное вещество эргин. Теперь за выращивание этого цветка можно попасть в поле зрения правоохранительных органов.

"За 10–11 растений грозит максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, за 100 и более - до восьми лет заключения", - рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.

Адвокат напомнила, что перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, регулярно пополняется. Важно отслеживать этот момент, чтобы не иметь проблем с законом.

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