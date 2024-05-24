Будапешт проводит переоценку своей роли в НАТО

Заявления западных политиков и журналистов свидетельствуют о том, что Европа готовится к началу войны с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как отметил политик в эфире радио Kossuth, "перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну". По мнению Орбана, то же самое сейчас происходит в Брюсселе и Вашингтоне — "своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту".

Венгерский премьер подчеркнул, что не верит в нападение России на какую-либо страну НАТО, а разговоры о "российской угрозе" — не боеле чем маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.

Орбан также рассказал, что венгерское правительство проводит переоценку роли своей страны в НАТО, поскольку не хочет участвовать в ее военной миссии на Украине.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что НАТО пока не готова к войне с Россией. Странам альянса, по его мнению, необходимо сначала перевести экономику на военные рельсы, а также подготовить необходимое количество войск.

Тем временем Польша рассматривает возможность применения своих систем противовоздушной обороны, размещенных вблизи границ, для ликвидации ракет из России. В польском МИД рассказали, что пока никаких решений по этому вопросу нет.

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