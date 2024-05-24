Командование ВС России стремится сберечь жизни людей

Темпы продвижения российской армии на Украине обусловлены стремлением командования ВС России сберечь жизни своих военнослужащих. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат назвал сохранение жизней бойцов главнейшей задачей на поле сражения. Именно по этой причине "мы продвигаемся не так быстро, как некоторые ожидают". Командование ВС России бережет и своих людей, и гражданское население и объекты.

При этом очень тяжело наблюдать за тем, как киевский режим "абсолютно безжалостно" распоряжается жизнями украинских граждан, отметил Полянский. Он назвал подобные действия в отношении собственного народа "преступлением, которое мы не можем предотвратить", сообщает РИА Новости.

Тем временем отставной полковник СБУ Олег Стариков предупредил, что если российская армия сохранит такие темпы продвижения вглубь Донбасса и Харьковской области, фронт для ВСУ может рухнуть. Позиционные бои перейдут в мобильную оборону — Украина начнет терять еще более значительные территории, подчеркнул эксперт.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наступление ВС России на харьковском направлении – вина киевского режима, который продолжает устраивать обстрелы российских городов, в частности, Белгорода. Это вынуждает нашу страну создавать "санитарную зону", хотя планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, отметил политик.

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