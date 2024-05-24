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Мэр Москвы сообщил о планах продвижения столичных брендов

10:44
  • пятница
  • 24 мая 2024

Запущена специальная программа

В 2023 году поддержку от города получили порядка пяти тысяч малых и средних предприятий в объеме 34,2 миллиарда рублей.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, Москва – один из первых субъектов России, который реализовал региональные программы льготного кредитования. В городе действуют шесть программ: четыре специализированные и две на для приоритетных отраслей

С момента их запуска более 34 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) смогли привлечь свыше 283 млрд рублей заемного финансирования. В 2024 году реализация программ льготного кредитования продолжается.

Всего столичные предприниматели заключили более 940 договоров факторинга на общую сумму свыше 54,8 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом году более 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались поддержкой содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Всего его поддержкой с 2006 года воспользовалось более 13 тысяч бизнесменов.

Еще одна задача властей Москвы – продвижение региональных брендов. Чтобы помочь им, в столице запустили программу "Сделано в Москве".

В феврале 2024 года открылся первый флагманский магазин в инновационном кластере "Ломоносов", где можно приобрести товары московских производителей. Также столичные бренды принимают участие в различных отраслевых выставках и городских ярмарках.

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