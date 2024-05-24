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Первый день лета станет самым жарким за последние 80 лет

11:44
  • пятница
  • 24 мая 2024

Воздух прогреется почти до 30 градусов

В Москве 1 июня может стать самым жарким за последние 80 лет. Об этом в своем телеграм-канале написала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее версии, температура воздуха приблизится к 30 градусам выше ноля.
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Да и последняя весенняя пятидневка будет в столице теплее средних значений. Они будут превышены примерно на 3-4 градуса. Днем воздух будет прогреваться до 25-26 градусов.

В некоторых регионах центра России уже открыли купальный сезон. Однако спасатели предупреждают – лезть в водоемы крайне нежелательно. Вода еще недостаточно прогрелась.

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