Первый день лета станет самым жарким за последние 80 лет

Воздух прогреется почти до 30 градусов

В Москве 1 июня может стать самым жарким за последние 80 лет. Об этом в своем телеграм-канале написала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее версии, температура воздуха приблизится к 30 градусам выше ноля.

Да и последняя весенняя пятидневка будет в столице теплее средних значений. Они будут превышены примерно на 3-4 градуса. Днем воздух будет прогреваться до 25-26 градусов.

В некоторых регионах центра России уже открыли купальный сезон. Однако спасатели предупреждают – лезть в водоемы крайне нежелательно. Вода еще недостаточно прогрелась.

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