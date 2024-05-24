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В Госдуме предложили сократить на два часа рабочую пятницу для женщин

11:07
  • пятница
  • 24 мая 2024

Сделать это предлагается с сохранением зарплаты

Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты.

Парламентарий напомнил, что работающим женщинам приходится выполнять большую часть домашних обязанностей, включая уход за детьми и их воспитание, на что может уходить до шести часов ежедневно.

Сокращение рабочих пятниц позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране, убежден вице-спикер.

По мнению Чернышова, такая мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих, а для коммерческих компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер, сообщает РИА Новости.

Идею сокращения рабочих пятниц в России высказывают не в первый раз, она обсуждалась и в 2023 году. Депутат Государственной думы Светлана Бессараб уверяла, что это не скажется на продуктивности сотрудников — работодатели, раньше отпускающие своих подчиненных с работы по пятницам, не теряют в эффективности и производительности труда.

До того депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагал ввести сокращенные рабочие дни в зимний сезон для россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Парламентарий отмечал, что зимой увеличивается количество инфарктов и обращений за экстренной медицинской помощью из-за обострения проблем с сердцем.

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