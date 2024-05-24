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МИД Эстонии вызовет российского поверенного

11:13
  • пятница
  • 24 мая 2024

Таллин обвиняет Россию в несогласованном снятии разграничительных буев на Нарве

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу, 24 мая, вызовет российского поверенного в делах. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахна.

Как пояснил эстонский министр, поводом для вызова российского дипломата стали сообщения о том, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей, сообщает РИА Новости.

В Департаменте полиции и погранохраны при МВД Эстонии утверждают, что представители России не согласились с предложенными Таллином местами размещения примерно половины из 250 буев. В связи с этим эстонские пограничники намерены потребовать разъяснения у Пограничной службы ФСБ России.

В апреле в Министерство иностранных дел России вызывали временного поверенного в делах Эстонии в Москве Яну Ванамёльдер. Ей заявили протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований персонами нон грата дипломата посольства Российской Федерации в Таллине.

При этом эстонские власти обсуждают закрытие погранперехода в Нарве на ночь, поскольку "им мало пользуются", поэтому поддерживать его функционирование круглосуточно означает впустую расходовать деньги налогоплательщиков.

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