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Жители двух российских регионов стали заложниками полчищ мошкары

11:53
  • пятница
  • 24 мая 2024

А летом их ждет нашествие комаров

Жители Рязанской и Нижегородской областей стали заложниками полчищ мошкары. Впечатляющие кадры летучего нашествия очевидцы публикуют в соцсетях.

Неимоверное количество насекомых - на автомобилях, фасадах домов и на открытых пространствах. По полям с огромной скоростью передвигаются настоящие живые столбы, напоминающие торнадо.

Такое небывалое скопление мошкары учёные связывают с особенно снежной зимой и сильным половодьем. А предстоящим летом энтомологи прогнозируют ещё и нашествие комаров.

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