Жители двух российских регионов стали заложниками полчищ мошкары

А летом их ждет нашествие комаров

Жители Рязанской и Нижегородской областей стали заложниками полчищ мошкары. Впечатляющие кадры летучего нашествия очевидцы публикуют в соцсетях.

Неимоверное количество насекомых - на автомобилях, фасадах домов и на открытых пространствах. По полям с огромной скоростью передвигаются настоящие живые столбы, напоминающие торнадо.

Такое небывалое скопление мошкары учёные связывают с особенно снежной зимой и сильным половодьем. А предстоящим летом энтомологи прогнозируют ещё и нашествие комаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"